日本311海嘯對福島、岩手、宮城等縣造成重大災情，許多民眾流離失所，所賴以為生的船隻也被海流捲走，在台東縣長濱鄉宜灣附近13日上午出現了一艘日籍海漂船，船身寫著「玄海丸」3字，發現民眾猜測可能是311海嘯的海漂船。

這艘寫著編號MG3-28848的玄海丸，船身雖些許斑駁，船後方的引擎也不見蹤影，但整體外觀大致完整，隨著太平洋黑潮漂流到長濱鄉宜灣海域，海巡署出動巡防艇將這艘海漂船拖上岸。

台東縣政府農業處漁業科科員林辰宗前往勘驗後表示，從外觀及船身印有的字體判斷應屬日籍漁船，但無法確定是否與日本311海嘯災情有關，後續會循管道來向日方確認。

林辰宗表示，但就洋流來判斷，這遭船不可能從日本南飄到台灣來，因為赤道以北太平洋洋流流向為順時針方向，海漂船不太可能逆流而行，應該是隨著洋流繞了整個太平洋海域，最後才飄到台灣來。

(中時 )