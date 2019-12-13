台電中市空污戰一波波。台電今天收到台中市政府回函，指明天(14日)台中火力電廠若繼續使用生煤，將予以連次開罰。對於今日成為「死限」，台電態度也不軟，強調明日中火不會停機，因為公司負有供電責任，無法讓中火歸0，否則電力備轉率將降低。台電也已對第一張300萬罰單提出訴願，如被中市駁回，將立即提出行政訴訟，自力救濟。

目前中火有4部機組進行環保停機，每日約有5到6部機組上線，且配合降空污，出力只在3成多到4成多之間，並未滿載。以6部330萬瓩平均使用4成來說，如被迫停機，秋冬電力備轉容量率將降4.7％，每日備轉率會跌破10％保證值，亮起供電吃緊黃燈。

依據生煤許可證登載，中火今年生煤用量可達1600萬噸，因自主減燒已降到1300萬噸左右。但是台中市府以公文「誤繕」為由，否定1600萬噸說法，要求依2014年實際使用量減4成，今年只能燒1104萬噸，並在日前以中火已經超標為由開罰300萬。這次再給死限，以明日繼續燒視同未改善，要按次連續開罰。

對於台中市府強硬，台電回嗆，中市府突然修改許可證，形同「考試考到一半改規則」，不合法也不合理。對明日禁燒生煤限令，發言人徐造華聲明，台電沒有違法，且負有供電責任，無法說歸0就歸0。

也就是說，中火依然會視當日用電情況繼續發電，如此必然繼續燒煤。但徐保證，周末用電少，會儘量減少使用中火機組。

如中市府再開罰，徐造華清楚表明，如罰台電會繳罰金，但同時會走行政救濟維護權益。事實上，9日台電已對第一張300萬罰單向台中市政府提出訴願，如果屆時失敗，台電會立即向行政法院提起行政訴訟。

至於明年生煤使用量，徐造華依然不認可中市府1104萬噸違法目標，強調會依照許可證核准量減4成的1260萬噸努力，儘量去減。

(中時 )