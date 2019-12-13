開元食品響應家扶基金會活動-歲末送暖慈幼大會，捐贈物資並透過攤位寓教於樂小遊戲與弱勢家庭互動，為活動增添歡樂氛圍，以實際行動表達對弱勢的關懷，期望為家扶弱勢家庭的寒冬帶來溫暖及歡樂，安心過好年。

家扶基金會為了讓弱勢家庭安心過年，每年年終皆會集結各界愛心舉辦歲末園遊會，本年度以「從心開始、幸福加溫，歲末送暖慈幼大會」為主題，匯集各界愛心邀請企業贊助，現場近百攤位有吃有玩也有得拿，希望讓弱勢家庭感受各界溫暖，同時獲得足夠物資開心過年。開元食品除發送實用物資外，現場更準備趣味好玩的互動小遊戲與現場弱勢家庭同樂，只要完成打卡任務即可獲得開元明星產品「珈琲人濾掛咖啡」，在家也可享受咖啡所帶來的幸福時刻。

開元表示，十年來長期關注弱勢兒少營養及教育議題，透過捐助鮮乳及實質提供助學金補足弱勢兒少教育及營養空缺，除了持續累積公益資源，回饋社會，如何創新並擴大社會影響力更是開元食品努力的方向，所以今年邀請通路商家一同響應助學計畫，成功號召超過2,000多家通路店家參與，讓更多人看見弱勢兒少教育資源匱乏的問題。

開元指出，未來也將持續關注弱勢兒少成長與教育問題，期盼各界也能一起來努力，大家只要願意付出一點一滴，相信日積月累都能滴水穿石，逐漸形成影響力，協助弱勢兒少減少因資源匱乏而導致學習上的困頓，逐步創造屬於自己的舞台。

(時報資訊)