中華電(2412)今(13)日與泰國國營電信公司CAT正式簽署跨國ICT合作備忘錄，本次中華電郭水義總經理專程赴泰國，與CAT電信總裁Sanpachai Huvanandana進行MoU簽署，未來將攜手合作，由中華電整合台灣之優異ICT軟、硬體設備，結合泰國CAT之在地優勢，共同推動智慧城市、雲端ICT、綠能永續等ICT智慧解決方案。

今年泰國擔任東協主席國，期許提供跨國供應鏈之最佳解決方案，讓東協接棒「世界工廠」。在東協快速成長的時期，中華電結合泰國CAT電信，提供台灣成功的ICT整合服務，藉由引進中華電的智慧安防IVS、車牌辨識、網路安全、資料中心、智慧路燈、環境監測系統，以及其他具實績之ICT解決方案等成功經驗，結合CAT的在地化通路拓展能力及服務延伸優勢以深化雙方合作，共同推動泰國智慧城市應用，估計在未來一年內至少會有3~5個具規模的利基市場案例。

中華電郭水義總經理表示，近期台灣智慧解決方案發展計畫在智慧城市與智慧醫療服務等領域有重大發展，解決方案的多元化及應用場域的生活化，也讓市場商機更蓬勃發展。中華電希望整合台灣優異的ICT軟、硬體設備，並運用這些成功經驗，協同台灣產業鏈合作夥伴，與南向國家在地業者共同攜手開拓新市場，藉由本次合作備忘錄之簽署，雙方將展開多元合作計畫，共同促進未來雙方及台泰產業界更緊密之合作。

(時報資訊)