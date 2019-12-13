全球貿易紛爭越來越多，在保護主義下，各國紛紛加徵關稅，台資企業在碎鏈時代下，為了保持競爭力，積極進行交易模式的調整。台商在供應鏈重新布局，將會衍生出許多稅務議題需要重新檢視，由於不同國家的營運差異不小，除了從個別國家的規範考量外，更需要從台灣總部的制高點全盤思考，才可以在面對碎鏈時代進行供應鏈調整過程，達到最佳稅負規畫效果，並且降低稅務風險。

資誠聯合會計師事務所全球稅務服務會計師曾博昇表示，台資企業過去多用中國為其主要製造據點，回銷給台灣母公司，再銷售至各地的各戶。在碎鏈時代下，這樣的供應鏈會導致稅務成本提高，所以台資企業積極分散大陸製造廠的產能至台灣或東協等其他地方。而供應鏈的改變將衍生一連串的稅務議題，包括法律個體的選擇、控股架構的設計、發貨倉的建立、租稅優惠的選擇及申請策略、外派人員派任的議題等。

在越南、泰國及馬來西亞等地進行製造、研發及銷售布局，或是建立成大陸境外另一亞洲或全球總部，台資企業往往非常注重租稅優惠的申請。但是這些國家的租稅優惠項目非常多，適用條件也很複雜，通常根據不同地區、不同產業、不同功能或不同投資規模，會有非常多不同的租稅優惠可供選擇，不同的租稅優惠也會有不同的要求。如何選擇適合公司並且配合公司營運策略的租稅優惠非常重要，才能在最適成本下達到最高效益。

資誠聯合會計師事務所併購稅務服務會計師劉欣萍及普華商務法律事務所律師楊敬先表示，最近看到許多台資企業進行越南、泰國及馬來西亞的併購來迅速擴張產能或通路，由於這些國家的法令規範及當地的法規管理實務成熟度不一，企業在併購過程務必要進行適當的併購架構規畫、稅務及法律風險偵測、併購後架構及交易模式的調整也非常重要。

(時報資訊)