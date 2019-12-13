中興高中棒球隊，是南投縣唯一的高中球隊。（廖志晃攝）

國立中興高中13日舉行運動會，今年以「興高領航、共創輝煌」為主題，符合108課綱精神的自發、互動、共好為發想，將中興高中在南投地區的升學發展與學生學習跟所有的友校結合，大家一同共好！

運動會由一、二年級學生，以簡短且鮮明的班呼揭開運動會的序幕，學生使出渾身解數，造型俏麗活潑；雙語運動會也是中興高中的傳統與特色，選手進場時除了中文簡介，各班還準備符合大會精神的英文激勵小語，讓來賓為之驚艷。

大會特別表揚參加在日本北杜市舉辦的亞洲青少年定向越野錦標賽，獲得短距離接力第2名的李東陽，為國爭光。中興高中棒球隊，是南投縣唯一的高中棒球隊，曾榮獲全國高中棒球聯賽鋁棒組亞軍佳績，今年第7屆黑豹旗全國高中棒球前16強，且持續進步中。

15人16腳比賽，學生從綁腳、踏步、喊出節奏到努力衝刺，過程中學習相互體諒，禮讓，配合，互相鼓勵，呈現出團隊的默契與精神。

(中時 )