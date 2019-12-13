熱錢來得快又猛，匯市爆大量急升，新台幣飆漲2.51角之譜，但衝抵30.1元價位後，升幅快速收斂，終場僅升值8.9分，收在30.317元兌1美元，看來新的防線已修正為30.3元，台北外匯經紀公司成交量放大至13.31億美元。

新台幣同時收周線，累計一周以來升值1.83角或0.60％。外匯交易員指出，整整守了一個月的30.5元防線，還是抵擋不住瘋狂的熱錢，但升勢太猛，老大（央行）一定是要出手的，看來防線已從30.5元調整為30.3元，但如果15日前中美貿易協議的好消息確立，下一個防線應該就是30元整數大關。

外匯交易員認為，美國總統川普面對彈劾案，由於將直接影響連任之路，因此可能透過中美貿易議題的正面操作，後續好消息可期。加上聯準會（Fed）利率會議後，釋放明年經濟溫和成長預期，熱錢大肆前進新興市場，高現金殖利率的台股，一向受外資青睞，匯入方向不變下，新台幣短線升勢難擋，不排除年前有機會見到2字頭。

(工商 )