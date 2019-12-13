（環境督察人員在林口非法棄置廢棄物採樣。圖／環保署提供）

環保署環境督察總隊北區環境督察大隊在今年9月起，陸續接獲新竹縣、桃園市及新北市通報棄置廢氫氟酸、廢溶劑及廢污泥等環保犯罪案件，棄置廢棄物屬有害事業廢棄物，甚至有俗稱蝕骨水的氫氟酸，為追查廢棄物來源及犯罪結構，北區環境督察大隊立即啟動檢警環結盟機制，並報請新竹地檢署共同偵辦，應邀集包含新北市、桃園市、新竹縣等環保局及保七總隊第三大隊組成專案小組，經由3個月佈線追查，終於一舉擒獲以李嫌為首的環保犯罪集團。

環保署表示，今年9月中旬新竹縣環保局通報關西鎮遭棄置7桶廢氫氟酸案件後，該署立即報請新竹地檢署共同偵辦，承辦沈郁智檢察官隨即邀請保七總隊第三大隊及新竹縣警察局組成專案小組展開查緝，專案小組根據線索抽絲剝繭，於10月14日查獲廢氫氟酸塑膠桶為陳嫌及劉嫌等2人所棄置，並追查到廢氫氟酸來自桃園市新屋區一處鐵皮屋，專案人員發現為追緝中環保犯罪集團首腦李嫌所承租使用。經持續蒐集分析比對資料後，赫然發現李嫌竟與今年6月份破獲新北市樹林區田尾街非法排放廢酸洗液污染三峽河之犯嫌為同一人，且為短時間內重複一再犯罪，此惡劣行徑更加深專案小組人員破案的決心。

由於李嫌為棄置廢棄物慣犯，行蹤飄忽不定，追查過程中發現該嫌仍不斷重複在桃園、新北與新竹地區犯案，為徹底瓦解該不法環保犯罪集團，專案小組擴大結盟再邀請新北市、桃園市環保局與警察局加入，卯足全力追查，發現該集團正在新北市林口山區，持續進行非法棄置行為，因該處周邊緊臨山谷，三面皆以鐵籬隔絕進出，且周圍設有監視器監看場外動向，專案小組人員難以靠近觀察場內狀態，僅能借助空拍機從遠處高空實行監控。

而小組人員12月9日一大早發現李嫌正指揮一部運送廢液卡車進場，隨即由保七總隊第三大隊當場逮捕環保犯罪集團首腦李嫌及多名共犯，並於現場查獲裝滿廢液的10桶貝克桶進行卸貨中，當場阻止了非法棄置行為。

環保署表示，李嫌仲介的廢棄物包含廢溶劑、廢酸等，都是危害性很大的有害廢棄物，不論在桃園或新北的棄置場址都瀰漫濃濃的有機溶劑臭味，尤其林口棄置場址，已被棄置大量廢棄物，犯嫌將廢液直接倒入山谷中，將沿著野溪流到下游，對環境危害只能用怵目驚心形容，犯行相當惡劣。

在現場也查扣挖土機、山貓、堆高機、卡車等作業機具及相關事證，環保犯罪集團成員依違反廢棄物清理法移送新竹地方檢察署複訊後，首腦李嫌聲請新竹地方法院羈押禁見獲准，其餘犯嫌共繳回犯罪所得達700萬元，後續將面臨一年以上五年以下有期徒刑，及併科新臺幣一千五百萬元以下罰金。

承辦檢察官為確認新北市林口區非法棄置場址中，廢棄物非法掩埋情形及土水流失狀況，於今（13）日召開專案小組等相關單位及地主現場會勘，並由保七總隊第三大隊押解李嫌至現場指認犯罪事實，另現場進行掩埋面開挖作業，由環保署採集廢棄物送驗，確認廢棄物特性，以釐清後續清理責任。

環保署表示，對於破壞環境的廢棄物棄置行為零容忍，各縣市環保局與警察局也都非常重視，就像本次犯嫌流竄於新北、桃園、新竹等縣市，環保署也會透過擴大結盟機制，與地檢署、警政署及環保單位，共同打擊環保犯罪，絕不因跨縣市，查緝效率會打折扣，環保署呼籲各事業單位，事業生產出來的廢棄物，應交付合法廢棄物清除處理機構，切勿貪便宜委託非法處理，一旦被查獲，將負連帶後續環境清理責任，那將會是一筆天文數字，保證得不償失。

(工商 )