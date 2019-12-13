遠東航空公司在12月12日驚傳停止一切飛航營運並無預警暫停售票，台北市政府勞動局當日下午旋即成立專案小組，在今（13）日上午9時也派員進行勞動檢查，以確認該公司是否涉有違反勞動法令情形，特別是有關大量解僱勞工的事實釐清。

勞動局表示，經勞動檢查發現該公司至今尚無薪資發放異常狀況，近半年人事流動亦屬正常。

台北市政府勞動局局長賴香伶於專案會議中指示，今日上午遠東航空公司董事長張綱維已出面表示公司沒有停業，但航空企業屬特許經營，昨日的停飛訊息，對於員工、消費者等都是重大影響。為保障並協助遠航千餘名勞工權益，在民航局尚未核准復飛前，勞動局依大量解僱勞工保護法第11條第1項第3款規定，將遠東航空公司列為預警查訪對象，持續監測半年，且視需要由會計師、律師協同查訪。

遠航善後處理仍未有明確方案，且民航局亦未同意其復飛，勞動局依大量解僱勞工保護法第11條第1項第3款規定，因其有「全部或主要營業部分停工」之情況，將公司列為預警查訪對象，將持續監督，並限期公司提出說明或財務報表等相關資料，若公司拒絕配合，得處新臺幣3至15萬元罰鍰，必要時可按次連續處罰至提供為止。

(工商 )