對於遠航停業風波，民航局今（13）日下午指出，昨（12）日已通知遠航將依據民航法開罰300萬元，且研擬報交通部予以廢證，遠航可在「下周二（17日）下午5點前」向民航局陳述意見，若民航局不接受，就會開罰，並報交通部拍板是否廢證。

根據觀光局統計，經過與遠東航空往來之主要旅行社查詢，今（13）日起各旅遊團體因遠航停止營運受影響情形，統計出境約計197團、4,763人，入境計11團、276人，共計有208團、5,039人受到影響。

對於遠航董座張綱維上午記者會指出，有資金挹注、盼能復飛的說法，交通部長林佳龍今天下午受訪僅表示，交通部將去了解張綱維的說法，當前最重要的是「要做好善後」，例如旅客退票、旅行社損失之補償、員工權益保障。至於對遠航的處罰，民航局下午會開會決定。

民航局下午最新表示，已通知遠航民航局將開罰、也研擬撤銷遠航的「民用航空運輸業許可證」，目前是遠航的陳述意見階段，最晚需在下周二（17日）傍晚5點前向民航局陳述意見，若民航局不接受、或沒有陳述意見，就會開罰遠航300萬元，民航局也將報交通部，決定是否撤證。若真的撤證，遠航依法還可提起訴願、甚至再走行政訴訟。

(工商 )