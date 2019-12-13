2020大選進入短兵相接階段，南投縣長林明溱觀察選情，認為國民黨總統候選人韓國瑜是庶民，主張「台灣安全，人民有錢」，兩岸和平相處，因此會當選，而且在南投縣可以贏5萬票以上。

國民黨總統初選期間，林明溱曾表態支持朱立倫、肯定南投女婿郭台銘；但是，林明溱強調，初選時，每位參選人到南投，他都以禮相待，而且，國民黨提名誰，他就支持誰，他身為國民黨員且擔任縣長，必須帶頭團結力求勝選，因為唯有全黨合力支持黨提名的韓國瑜，才能再次政黨輪替，讓藍天再現，創造台灣新奇蹟。

林明溱認為，韓國瑜很有個性，做事果斷不會軟弱，敢硬碰硬，該做就做，所以提出啟用核四、調整年改與一例一休等政策；而民進黨只會拿過去的事、沒有意義的事來攻擊、抹黑韓國瑜，民眾應該要看未來誰能為人民做事。

林明溱在縣長選舉連任之役，獲得19萬多票，大勝對手近10萬票，創下南投縣自治史上縣長選舉差距最大的紀錄！林明溱說，他從韓國瑜所到之處，民眾熱情的情況看，預估韓國瑜在南投縣應該可贏5萬票以上。

(中時 )