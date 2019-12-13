美市連鎖賣場好市多（Costco）是台灣人熱愛逛街購物的夯店，假日人潮尤為驚人，常常擠得水洩不通，加上商品量多又實惠，賣場上總是佇足許多民眾停留查看。但這也導致民眾每次逛完好市多都得花上1至2小時才能完成購物，既浪費時間又傷了荷包。有位網友分享「速逛好市多」神技，提供民眾有效逛賣場，強調人人都能「10分鐘逛完好市多」。

該位網友在《Costco好市多 商品經驗老實說》上表示，「時間就是金錢，快速進入快速離場是我的習慣」，每次逛好市多幾乎10分鐘就走人，因為時間拖越久，人越會亂花錢...。他特地自製影片，記路去好市多購買的順序，並且給予網友註記，列出有效省時逛賣場的撇步。影片成現方式幽默有趣，除了建議網友購物要「像尿尿一樣，快、狠、準」外，另外還提到「不要亂盯巨乳細肩帶」也可以省下逛賣場的時間。

如何在10分鐘內逛完好市多？原PO強調，購物就是要「快、狠、準」，像男生尿尿一樣不拖拉。（摘自Costco好市多 商品經驗老實說）

快速購物重點筆記：

●平日去逛好市多。

●最佳逛賣場時段：早上10點前；下午2 - 4點；晚上9：30以後。

●直搗目標區，不要漫無目的地逛，拿到目標商品就走，莫回頭。

●不要看別人老婆。

●不要排試吃。

●不要看別人推車。

●不要看沒把握的東西，不要盯著沒在目標裡的商品。

●不要盯著穿細肩帶的巨乳女生。

●結帳時，鎖定購買商品少的客人後方以及單人很多的隊伍（單獨的男女消費者），例如瘦瘦平頭男、短髮女。

原PO除了建議網友購物要「像尿尿一樣，快、狠、準」外，另外還提到「不要亂盯巨乳細肩帶」也可以省下逛賣場的時間。（摘自Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO表示，常常逛好市多，但都不花超過10分鐘，且大部分結帳金額都在500~1000之間，由於已養成這種習慣，甚至還會被老婆誇「怎麼那麼快？他強調，購物就是要「快、狠、準」，像男生尿尿一樣不拖拉。

尤其結帳時，要慎選，千萬不要在「兩個女人」、「很疼愛老婆的老公」、「阿公帶阿嬤」，或是「一家四口體重破500公斤」這種類型人的後面，他透露，這些人是好市多的主力客！購物幾乎快把整個好市多搬回家，他還誇張表示，「結帳比大便還久」。

看完原PO分享後，網友紛紛覺得有感，「難怪我都逛那麼久，因為都愛亂看別人推車的東西」。更多人覺得原PO實在太幽默、太有才了，回說「不要去看別人的老婆，不要盯著細肩帶巨乳女生看，要都看️」、「果然見解精闢...要排在巨乳細肩帶的後面阿」。

不過還是有網友認為，「人生的樂趣，就在於把寶貴的時光奉獻在消費選擇中，買到意料之外的好商品，更是樂趣昇華的關鍵點」。並指出，也難怪賣場要常常更改商品陳設位置，就是要對付這種直達目標地的「奧客」。

(中時電子報)