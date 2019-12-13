張炳煌現場也指導兩位小朋友和萬華里里民一起拿起毛筆，寫下大大的「困」字。（林誌鈺攝）

在舞龍舞獅助陣下，今年的年度漢字「困」熱鬧揭曉。中華民國書學會會長張炳煌表示，「困」字是會意字，最早從甲骨文開始，大抵不脫「圍起木頭」的型態，「今年兩岸朋友都覺得遇到很難突破的困局，但窒礙難行，或是被困住，這都不可怕，當我們知道事實，就應該去破解、化解困境，去開創新局，展望未來。如今我們有『困』字的體認，對於未來，應該抱持更好的信心。」

張炳煌表示，最早從甲骨文開始，就是「在房舍裡有木頭」，到了金文，則是上「止」下「木」代表「困」，後來也有作「小木樁頂住門，讓門無法打開」的意思，自了漢代以降的隸書、行書、草書、楷書等，外圈可能從圓形變成方摺的運筆，但都是「圍起木頭」。

對寫書法的人而言，「困」字看似簡單，也有其困難之處。張炳煌表示，像這樣愈簡單、筆話很少的字，一看就知道意思，但也愈考驗書法家，「特別是需要有變化、表現書法家特色的時候，就會很困難，也能顯現出書法家的能力。特別是四周圍起來的筆畫，怎麼樣能恰到好處、『突破框框』，是很有挑戰性的。」

張炳煌現場也指導兩位小朋友和萬華里里民一起拿起毛筆，寫下大大的「困」字。張炳煌表示，今年選出的十個字，就出現了「困」、「亂」、「挫」三個有類似意涵的字，可說是把兩岸情況詮釋得淋漓盡致，但「困」這個字可能更符合所有人的心理。

「困」字由中華民國旅行公會全國聯合會召集人李奇嶽推薦，認為目前大陸停止自由行旅客來台，讓兩岸交流合作進入一個困局。張炳煌表示，「『困』是今年的情況，不過問題其實不在今年，因為今年已經要過了，我們應該要展望明年，讓明年有更好的局勢出現。」

(中時 )