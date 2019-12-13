上市營建股日勝生（2547）今（13）日表示，子公司日翔租賃興業正式與銀行團簽署聯合授信合約，計畫引進七家銀行，共約19.82億元聯貸，持續支持政府青年社宅與青銀共區政策。

日勝生表示，日翔租賃為日勝生100％持有之子公司，主要業務之一為經營管理「新北市青年住宅興建營運移轉」70年的BOT計畫，其中囊括新北市中和區秀峰、三重區大安、三重區大同南段1,143戶青年社宅，總計約1萬7,944坪，租約採取兩年一約，租期最長可達六年。

日勝生表示，由於子公司日翔租賃已在中和及三重地區，將此BOT計畫經營成為青年社會住宅示範社區，因此獲得銀行團支持，由兆豐國際商銀擔任主辦銀行，與全國農業金庫、台中商銀、彰化商銀、新光商銀、第一商銀、華南商銀共七家籌組聯貸銀行團，並獲得踴躍認參金額24億，超額認參21％，最後以19.8235億元，與日翔租賃簽訂七年期聯合授信合約。

(工商 )