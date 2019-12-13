台電2020年月曆出爐啦！台電去年以手繪水彩風格打造電業古蹟月曆，今年的電廠老樹月曆，皆引起網友討論，明年月曆則是以電力職人為月曆主題，台電表示，新月曆以「電力線場」為題，結合12個電力現場的職人身影及正能量標語，讓台電人的努力日常，可以鼓舞陪伴民眾生活一整年。

台電近年除穩定供電，軟實力也大爆發，除結合循環經濟設「台電文創」品牌，更積極推動電業文化資產保存及活化，至今舉辦多場電力文資特展，11月還蟬聯文化部文馨獎。台電說明，台電為民眾用電而在，默默供應的穩定電力也撐起民生經濟發展的每一天，現在亦持續努力透過軟性文化與社會多元溝通互動，台電月曆即是一環。

台電說，2020年月曆是台電從全國北中南東超過20個的發電廠、風力發電機、太陽光電場、高山電塔、城鄉電桿等電力現場精挑細選出符合12個月份的電力線場，透過捕捉電力設施與台電人在各角落為民眾用電投入的默默身影，展現對自身工作專業執著的「職人」意象，因台電設施上山下海、遍佈全台，光拍攝就歷時2個月。

台電進一步介紹月曆，1月份是以大潭電廠天然氣發電機組為題，用氣渦輪、蒸汽機發電原理發想正能量標語「帶著飽滿的氣力 推進更好的生活吧」，為一年之初帶來滿滿元氣；3月則以台中電廠火力鍋爐為題，呈現台電人在佈滿長達500公里爐管的巨大高溫鍋爐裡的巡檢搶修身影，「專注在酷熱與漆黑中 讓光亮傳遍角落」。

台電此次2020年月曆製作，希望能透過影像與設計詮釋，直擊電力職人的工作現場，引領觀者感受最熱誠的送電使命，以及12個場域的來電故事，讓傳送的電力成為生活的電力，串起更多美好，而團隊也因參與這次企畫，更感受到沒有任何一分電力是來的理所當然。

台電表示，現同步推出2020月曆限量贈送活動，只要回答問題就有機會免費獲得台電職人月曆或桌曆，詳請可參考台電臉書FB電力粉絲團。

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