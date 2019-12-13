◎復飛夢碎 民航局提報遠航停止營運

遠東航空昨日無預警宣布13日停止飛航營運，儘管董事長張綱維今日上午出面稱誤會一場，否認要停航，並希望爭取交通部支持，但交通部民航局昨晚已對遠航開罰300萬元，並報請交通部廢止其許可。

◎自打臉！遠航公告要員工堅守崗位

遠東航空昨日傳出收攤，航空界與旅遊業間迅速流傳一份蓋有遠東航空用印的公告，稱公司將於12月13日起停止一切飛航營運，還說公告視同資遣通知。但今天遠航董事長張綱維稱一切是「烏龍」、「主管誤判」，強調要繼續營運，遠航稍早發出內部公告，指公司運作正常，要員工堅守崗位，按時出勤。

◎遠航停飛 消基會呼籲履約保證

消費者文教基金會（以下簡稱消基會）今（13）表示，遠航無預警停飛，消費者除取消航班，還得扣除已代繳規費或旅行本契約已支付之全部費用，在權益上可說是二次損害，指出民航局應儘速確立「履約保證」制度，消費者權益才不限於政策空談。

◎糾眾鬥毆罰金 從300暴增到10萬

隨著通訊軟體興盛，臨時發動的聚眾鬥毆日漸頻繁，立法院今三讀通過《刑法》修正案，將「公然聚眾」，改為「意圖為強暴脅迫，於公共場所或公眾得出入之場所聚集3人以上」。聚眾施暴者罰金從3百元以下加重為10萬以下；同時，若攜帶兇器、導致公眾或交通往來危險，加重其刑1／2。

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(中時電子報)