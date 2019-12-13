朱銘《人間》系列今冬不打太極拳，粉嫩裙裝少女相約來逛台北101；不只北歐風耶誕樹，「水晶大道」閃亮亮，球型裝置藝術如「金莎巧克力」好甜蜜；走進101大樓，台灣文心蘭、飛燕草繽紛盛開！耶誕、跨年、春節來台北101走走，賞當代藝術、看台灣花卉，拍照打卡慶佳節！

信義計畫區慶耶誕，台北101大樓前的北歐耶誕樹好夢幻！現在又加上當代藝術更繽紛！台北101以「#Surprise101」的跨年主題串聯台北101三大場域：辦公大樓、商場及觀景台的各式活動，從雙跨年歡慶直到元宵。

「當代藝術策展」貫穿設計核心，呈現人文、美學及藝術的舞台，迎來三項策展，包括大樓外的燈飾裝置藝術、以及大樓大廳內的朱銘雕塑展和花藝裝飾藝術「島嶼花園」。其中，台北101用當代藝術策展，以辦公大樓的四周和大廳作為舞台，策展當代藝術。

「水晶大道」上的球型裝置藝術如一顆顆可愛的「金莎巧克力」。

走出松智路大門，浪漫璀璨的「水晶大道」裝置藝術如雪花般綻放的LED燈飾一路點亮，讓松智路像是被施了魔法的水晶森林，猶如打開人們對當代藝術殿堂的無限想像，一推出就引爆打卡熱潮！。

雕塑大師朱銘的《人間系列》在時尚信義區也不一樣了！粉紅裙裝少女提袋相約逛街血拼趣。

101大樓1樓也有「藝」思！雕塑大師朱銘的《人間系列》在時尚信義區也不一樣了！粉紅裙裝少女提袋相約逛街血拼趣、身穿亮黃舞衣少女跳芭蕾、粉紅少女如瑪麗蓮夢露羞澀！以白彩為底的人間系列作品，與往來台北101的人群相映成趣。

耶誕節不只有聖誕紅！來台北101也能看到應景花卉，鮮黃文心蘭婀娜多姿、桃紅麗格海棠映照陽光更嬌豔、朵朵串連的藍色飛燕草好優雅！這些都是台灣美麗花卉。台北101邀請與台北花市合作，以台灣花卉作為主題，由台灣花藝大師CNFlower凌宗湧操刀，策展「島嶼花園」的當代花藝藝術，結合當代藝術的風格，現場還有陣陣的花草香嗅覺饗宴，讓台北101頓時化身充滿花香的藝術殿堂！

島嶼花園取材自海洋到高山、分布縱深超過三千公尺海拔的台灣花卉，這就是台灣得天獨厚的瑰寶。用台灣專屬花卉的特色，在全世界「最高綠建築」的台北101欣賞當代藝術造景。陽光灑落、鮮花飄香，讓每一個在這垂直社區過往的人們都能被花朵的美好所吸引及療癒，讓「島嶼花園」獨領風騷，齊享視覺、嗅覺雙重感官與能量。

由左而右_瞬設計陳譓如_台北花市呂瀅瀅副董事長_台北101董事長張學舜_CNFlower設計總監凌宗湧。（台北101 提供）

耶誕有「藝」思！來信義計畫區走走吧！逛街血拼、美味佳餚之外， 「#Surprise101」看繽紛燈飾、賞美麗花朵、品當代藝術，從2019快樂跨過2020！

(中時電子報)