不問就罰百萬 公職人員利益衝突迴避法最低額過苛 大法官宣告違憲 17:252019/12/13 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 司法院祕書長林輝煌說明釋憲結果。林偉信攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 去年6月修正前的公職人員利益衝突迴避法，對於違規者一律處以100萬元以上的罰鍰，台北高等行政法院法官聲請釋憲，司法院大法官認定不問情節一律處以100萬元可能造成個案處罰過苛，有情輕法重的情形，宣告違憲不予適用。 相關法律去年已完成修法，對於不同程度的違規案件各處以10萬元以上到200萬元、30萬元以上到600萬元，但因行政罰法須適用裁處時的舊法，大法官也指示因修法前受不利裁處，仍在行政救濟、訴訟中的案件，都可以受惠釋憲結果。 (中時 ) #大法官 #公職人員 #違憲 #利益 #100萬 #公職人員利益衝突迴避法 #利益衝突迴避法 #台北高等行政法 #釋憲 也許您會感興趣 推薦閱讀 百萬首獎22歲新銳藝術家出線 04:102019/12/09 時尚消費 建築工樂透中42億 1個月後眾人佩服 14:512019/12/10 時事 陸學者：南太利益驅動 遲早轉向陸 04:092019/12/11 焦點新聞 攜帶陸肉品 最高可罰100萬元罰鍰 12:082019/12/11 財經 暫緩禁蒙面法違憲裁決不果 律政司長鄭若驊拒評 13:362019/12/11 兩岸 柯：我不選總統 對韓傷害大 14:102019/12/11 政治 批蔡能源政策 韓辦： 每戶多花上百萬支應 11:492019/12/12 政治 遠航停業損公眾利益 北檢今晚傳喚張綱維到案 11:132019/12/13 社會 陸外交部：中美達成協議 符合各方利益 16:242019/12/13 兩岸 行政訴訟修法 都市計畫人民權益受保障 16:272019/12/13 社會 社會熱門新聞 美女主播爆「鹹濕淫片」外流 委屈揭真相 - 社會 私菸案邱彰信否認犯罪 批檢察官用LINE貼圖毀人清白 - 社會 婚前收女友超猛淫片 男主角全是洋腸 驚覺自己是回收業！ - 社會 謝龍介送雞排改捐公益 南檢將分案查賄選 - 社會 斗六隔熱紙工廠大火 有機溶劑助燃黑煙竄天 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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