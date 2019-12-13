去年6月修正前的公職人員利益衝突迴避法，對於違規者一律處以100萬元以上的罰鍰，台北高等行政法院法官聲請釋憲，司法院大法官認定不問情節一律處以100萬元可能造成個案處罰過苛，有情輕法重的情形，宣告違憲不予適用。

相關法律去年已完成修法，對於不同程度的違規案件各處以10萬元以上到200萬元、30萬元以上到600萬元，但因行政罰法須適用裁處時的舊法，大法官也指示因修法前受不利裁處，仍在行政救濟、訴訟中的案件，都可以受惠釋憲結果。

(中時 )