蔡英文15日到彰化，參加足球派對嘉年華，踢出2020win！。（黃秀芳服務處提供／吳敏菁彰化傳真）

拚了！距離2020總統大選和立委選舉倒數計時，國民黨總統候選人韓國瑜14日將到彰化進行傾聽之旅，將在員林市龍燈公園舉辦競選總部成立暨立委候選人聯合造勢大會，彰化縣長王惠美也將正式接下韓國瑜競選總部主委一職；民進黨總統選人蔡英文總統則在15日到訪彰化，參加足球派對嘉年華和參拜宮廟等。

韓國於彰化競選總部早就在彰化市西勢街的國民黨彰化縣黨部掛牌，由於縣長王惠美沒到最後一刻不鬆口，沒有舉辦正式揭牌儀式，隨著戰鼓緊催，韓國瑜14日將一口氣接連在彰化、雲林和嘉義3縣市舉辦競選總部成立。

彰化縣韓國瑜競選總部成立造勢大會挑在員林鎮的龍燈公園，下午1點半起第四選區立委候選人蕭景田競選成立，緊接著韓國瑜將拉起彰化縣四選區的立委候選人柯呈枋

、張瀚天、謝衣鳳、蕭景田，一起高呼打贏這場選戰。

這場大規模造勢大會流程安排下午3點15分韓國瑜彰化縣競選總部主委王惠美致詞，緊接擔任後援會會長的彰化縣議會議長謝典林致詞，韓國瑜約在3點30分上台。預估至少上萬人，黨部也看好這次選戰。

14日當天，民進黨在彰化市的活動也熱鬧滾滾，民進黨候選人黃秀芳邀「護國會保台灣」中央助選團巡迴造勢到彰化，總團長游錫堃、民進黨主席卓榮泰、祕書長羅文嘉、焦糖哥哥陳嘉行、楊烈從下午13點到下午14點35彰化藝術館前廣場開講。

15日蔡英文總統彰化行程，13點30分到彰化市過溝彩鳳庵參香、14點05到彰化市南北管音樂戲曲館，參加足球派對嘉年華，踢出「2020WIN！」緊接14點40分到和美鎮鎮平鎮興宮參香，護國保台中央助講團15點25分在福興工業區旁開講。

(中時 )