台中市府以中火用煤超量，要求13日完成改善，否則將再按次開罰600萬元，台電表示，虛心接受中部地區鄉親對減少空汙的期待，因此今年自主擴大減煤，史上最大規模大減用煤300萬噸，全年用煤量可低於1300萬噸，遠低於許可證上的1600萬噸，市府修改許可證，質疑有如「考試考到一半改規則」，不合法也不合理，強調要維持全國人民的用電穩定，市府若再開罰，將會依法尋求行政救濟。

台電表示，市府2017年核發的操作許可證，明確規定「全廠生煤年用量不得超過1600萬公噸」，台中電廠今年擴大減煤，用煤量可望低於1300萬噸，相對於中市府許可證核准的用量大減300萬噸，台中電廠遵照許可證要求操作，並無違誤。

台電發言人徐造華指出，台中市政府11月20日，以「誤繕」為由，直接修改許可證公文書，把將原許可的1600萬噸，降為1104萬噸，自行「創造」開罰理由，就像一場50分鐘的考試，進行到39分鐘時突然宣布40分要收考卷，中市府上月底修改規定，距離年底僅剩一個月，考到一半改規則，不合理也不合法。

「台電虛心接受台中市民對減少空汙的期待」，台電說，已作出許多努力，台中電廠今年用煤量大減300萬噸，排放更較2012年減少近5成，呼籲市府應該依法行政，不能要求基層公務員做不合理、不合法的事，要考慮全國人民，尤其是中部鄉親用電穩定，台電承諾會在供電穩定的前提下，盡量減少燃煤發電。

(中時 )