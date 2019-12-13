雙12(12月12日)促銷奏效，台灣電商業龍頭momo富邦媒(8454)今年雙12再創業績高峰，網路購物單日業績約較平日成長6倍，年增約30%，突破12月單日歷史新高。

富邦媒今年雙12，momo瞄準聖誕節、年終尾牙、春節早鳥三大商機，以「季節性選品」與「獨家商品」策略，再次突破歷年同期最佳表現，網路購物單日業績約較平日成長6倍，年增約30%，突破12月單日歷史新高，其中來自行動端的業績佔比達70%，再締雙12最佳業績表現。

今年雙11甫上線號召網友天天簽到活動，雙12自暖身慶起每日皆吸引近30萬死忠會員參加活動，而雙12十大熱銷品牌業績成長較平日高達10倍，統計銷售前三大品類為3C、家電、居家生活，業績成長皆較平日成長5至6倍。

看好雙12持續增溫的買氣，即日起至12月14日止，momo再推《雙12寵妻盛典》好評返場活動，「1212元商品專區」、「品牌神券」持續延燒，擁有大批粉絲的Hello Kitty與小熊學校獨家商品，希望最終加碼優惠時間能滿足消費者需求。

(時報資訊)