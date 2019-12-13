屏基舉辦畢嘉士醫師追思會，邀請患者與曾經同事的醫護一同前來送他最後一程。（林和生攝）

衛福部次長薛瑞元（右）代表蔡英文總統頒發褒揚令，並親自交給畢嘉士的兒子。（林和生攝）

創辦屏東基督教醫院的台灣小兒麻痺之父畢嘉士，上月在挪威過世、享壽93歲，屏基13日舉辦追思會，衛福部常務次長薛瑞元特地代表蔡英文總統頒發褒揚令，由子女親自出席接受，曾接受醫治的患者也到場參與，「想要親口跟畢爸爸道一句感謝」。

除薛瑞元外，屏東縣長潘孟安、副縣長吳麗雪、衛生局長施丞貴及多位畢嘉士醫師的老朋友及小兒麻痺病友都到場感念他的百年遺愛，有人聊到過往、不自覺的紅了眼眶，場面溫馨感人。

5歲時曾由畢嘉士開刀的小兒麻痺患者吳淑惠談到，在之前她是一個沒辦法站的人，直到手術後、上輔具，慢慢復健才重啟她的人生，因為開刀後就再也沒見過他，輾轉聽到畢爸爸過世消息，說什麼也要走這一趟，想親口跟他說一句謝謝。

醫師畢嘉士生前的友人、患者及家屬都來送他最後一程。（林和生攝）

畢嘉士不僅創辦屏東基督教醫院，也成立台灣第一個照顧小兒痲痺及身心障礙兒童的「勝利之家」，在台行醫30年，曾免費免費幫屏東地區4000位孩童接種沙賓疫苗。

曾經同事過的醫護表示，看過他用嘴巴為痲瘋病友吸出喉中濃痰，也在開刀中途因血庫缺血，捲起袖子讓護士為他抽血，每逢有貧苦病患付不出醫藥費，他就簽下「畢嘉士買單」。

同樣從事醫療工作的畢嘉士女兒哈娜說，在父親身上看到所有人都是平等的，病人若需要幫助，不管富有或貧窮，他的愛是發自內心真誠，因為他知道受苦求助被拒絕的感受，對他來說，人生最大的回報是病人因病痛解脫而綻放的笑容。

(中時 )