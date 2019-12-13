獲顏振發青睞，賴清德：我和總統成了主角。照片：摘自賴清德臉書

國寶級電影看板畫師顏振發這次主動挺身為民進黨正副總統候選人蔡英文及賴清德的台南競選總部繪競選看板。賴清德在臉書俏皮說，「他一生畫過無數的帥哥美女，這次蔡總統和我成了主角。」

賴清德說，「顏師傅，謝謝你畫出台灣的未來。明年1月11日，請各行各業、各個角落的師傅們、好朋友們，和我們一同站在一起，為台灣再拚一次！」

顏振發筆下多是演藝圈俊男美女，賴清德雖然帥度在政壇頗有一席之地，但苦無機會成為大師筆下的主角，這次終於被這位國寶級大師青睞。

賴清德在臉書指出，顏振發師傅，長年為台南全美戲院手繪電影海報看板，早就是台灣的國寶。

他說，顏師傅總共到了台南競總兩次，第一次沒表明身分，就先默默離開。第二次再來，他被志工認出來後，便主動提議要無償為蔡英文總統和我畫看板，他說「為了台灣啦」。

賴清德表示，「於是台南競總外掛上了他的作品。在我心中，這是無價的珍寶、感心的勉勵。」

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(中時 )