台北馬拉松於15日上午6點30分在台北市府前廣場鳴槍起跑，在通過國際田徑總會(IAAF)銅標籤認證後，今年全面有感升級，更吸引62個國家或地區好手報名，37歲台灣長跑好手蔣介文也在沉寂1年後復出，「這次我要為女兒而跑！」

整整沉寂1年後，曾拿過3次台北馬拉松冠軍的蔣介文，今年選擇強勢回歸，最大的原因還是想讓自己女兒見證自己英姿，「我女兒都說我騙人，因為她沒看過我跑台北馬拉松，所以我要讓自己不再是傳說，會讓她在終點線等著我。」

蔣介文表示，自己目前狀態還不錯，今年台北馬拉松目標放在跑進2小時20分以內，「希望我可以跑進前6名，畢竟外國選手都要調整時差問題，或許能讓我有機可趁，我也期望可以再拚1次奧運資格，儘管這次標準確實難度很高。」

不過蔣介文強調，這次參賽的心態跟以往完全不同，畢竟這次是為了女兒而跑，「以往我參加台北馬拉松，可能都是為了成績而跑，現在我只想為了女兒跑出好的成績，心態上已經完全改變了，無論如何我都會盡力跑好今年台北馬拉松。」

主辦單位今年特別在起點與終點，替28000多名參賽選手打造「萬人選手姓名牆」，且在賽道設置大型LED動態加油看板，只要選手通過感應地墊，就有機會看到自己名字與大會加油打氣訊息，也會免費提供每位選手跑步照片一張。

邁入第23年的台北馬拉松，今年也首度推出賽事專屬APP「2019 TAIPEI MARATHON」，讓民眾不僅掌握比賽大小事，賽事當天輸入跑者號碼，還能即時追蹤跑者所在位置與預估完賽時間，就連捷運月台也有即時電視轉播。

(中時 )