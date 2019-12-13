知名藝人、音樂才女林逸欣今(13日)特別至蘆洲集賢庇護工場一起動手調食材、包裝禮盒。(吳亮賢攝)

農曆春節在即，新北市庇護工場推出多樣物美價廉的超值伴手禮，知名藝人、音樂才女林逸欣今(13日)特別至蘆洲集賢庇護工場一起動手調食材、包裝禮盒，她試吃後更為之驚艷，現場訂購數盒贈送給親友，並呼籲民眾揪團上網選購，一起送好禮、做愛心。

活動現場林逸欣與庇護工場的夥伴們一同細心調理杏仁粉，由於庇護工場杏仁粉皆為天然材料，因此要特別掌握水溫才不會結塊，她全程小心翼翼，依比例沖泡完成，以備烘烤好吃的杏仁塔等點心。

林逸欣表示，雖然參與過不少公益活動，但這是人生第一次包裝伴手禮，尤其庇護工場很細心的將弱勢夥伴們依照能力分工，動線安排流暢，讓大家工作情緒高昂，加上食材都是健康天然的好滋味，使伴手禮有著滿滿的正能量。

民政局長柯慶忠指出，近幾年民政局及所屬機關都是支持庇護工場產品的績優單位，不只是因為這些產品充滿愛心，比起市售產品更是豪不遜色，尤其伴手禮讓送者大方、受者實惠，特別透過《保庇新北市》刊物推薦給所有市民朋友。

接受新北市府委託辦理集賢庇護工場的育成基金會執行長賴光蘭表示，新北市庇護工場目前共27家，服務有就業意願而就業能力不足，無法進入競爭性就業市場的市民，其中集賢庇護工場平日有42位弱勢夥伴在此工作，在專業老師們的幫助下，烘焙手藝精湛，各項伴手禮不僅在各通路上架銷售，更成為許多知名人士送禮採購首選。

其中，最暢銷的「滿福盛宴」果乾禮盒，100％無添加色素、香精、防腐劑等化學添加物，且採低溫烘焙，連林逸欣品嚐後，都驚豔這天然爽口好滋味，當場下訂送給經紀公司同仁和助理，當成春節伴手禮，她更呼籲民眾，一起揪團上網選購，把愛心做大。

(中時 )