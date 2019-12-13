久旱不雨，玉山國家公園園區登山路線水情告急，各山屋都有水源不足、吃緊等狀況，大水窟甚至已經乾涸！玉管處提醒山友節約用水，而因天乾物燥，更要小心星火燎原。

玉管處副處長林文和指出，玉山主群峰線排雲山莊，集水源頭共有兩處，其中經由高低差重力自然引流的水源頭，已於11月中乾涸；目前改由排雲山莊下方約300公尺處溪谷集水，但只辭涓涓細流，水資源得來不易，請大家節約用水。

玉山園區避難山屋，多數採用屋頂雨水槽截留收集蓄水，更容易受天候乾燥及久無降雨影響，因此，目前圓峰、大水窟及轆轆谷等山屋，水塔已經見底無水，請欲到訪的登山遊客，自行因應及規畫合理用水計畫。玉山園區內各避難山屋水源現況，均公告於玉管處線上入園申請網及官方FB社群網上，提供登山遊客參考，請民眾多加利用及協助回報後續水源現況，提供資訊嘉惠廣大山友。

玉管處提醒登山遊客，天乾物燥，炊煮用火應小心謹慎，以防星火燎原，造成設施及山林火災。

(中時 )