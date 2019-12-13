中港加工區招商績效亮眼。（加工出口區管理處中港分處提供／陳淑娥台中傳真）

中港加工出口區目前有77家廠商，為海線提供超過7000個就業機會，分處長梁又文13日表示，今年中港加工區招商績效亮眼，台資回流包括車王電子、宇隆、宏全、允誠、志盛等5家企業投資或增資設廠，每年將可創造約75億元產值。

梁又文指出，中港加工出口區開發招商迄今22年，至今廠商達77家、從業員工逾7400人、總投資額超過1120億元，以及年平均產值達550億元以上。

今年6大亮點績效包括，投增資案共21件，金額達55.27億元，達成率為100.5％，可增加440個就業機會；其中外資招商目標達成率為103％；引進台商車王電子、宇隆、宏全、允誠、志盛等5家企業投資或增資設廠，每年將可創造約75億元產值。

此外，車王集團在中港園區投資約25億元，打造加工區第一座電動車智慧製造基地，預計2021年7月正式營運，第一年將提供300個就業機會；太陽能板設置績效超標，今年度新增併聯容量廠商計7家，約6.14百萬瓦，園區目前設置廠商計26家，約11.8百萬瓦，已提前達成3年總設置容量8.06百萬瓦目標，居全國加工出口區之冠。

(中時 )