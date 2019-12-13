鹽埕警分局表示，陳男行為可能觸犯社會秩序維護法，已將他函送地檢署偵辦，最高可處3日以下拘留以及3萬塊罰金。（洪浩軒攝）

日前臉書上一名范姓網友在粉絲專頁「韓國瑜中華民國庶民團」中號招韓粉21日埋伏在Ｗecare台灣大遊行隊伍中，計畫製造破壞形象的動作或行動。高市警方13日上午接獲貼文男子自首電話，表示一時好玩才發文，但警方已依社會秩序維護法、將他函送地檢署偵辦，最高可處3日以下拘留以及3萬塊罰金。

Wecare台灣大遊行召集人尹立原訂13日下午兩點至高市警局召開記者會，強調該貼文已透露挺韓一方要製造恐懼及動亂，要求警方立即偵辦並依集會遊行法第11、15條取消挺韓遊行許可。但記者會前17分鐘，以「與會者家有要事」為由，臨時取消記者會，

臉書粉絲專頁「韓國瑜中華民國庶民團」日前出現一篇貼文，要號召20至35歲的挺韓人士「身穿敵人相關服飾、腳穿一藍一紅的襪子」，在1221wecare罷韓大遊行當天中午於捷運鹽埕埔站三號出口集合，聽取交代事項後分頭出發、混入遊行隊伍，等待活動高潮時「做出破壞形象的動作或行為」。該文強調，以不犯法、不傷害挺韓民眾、不要被認出為主，若遇突發狀況盡量撇清並迅速撤離現場。

貼文一出立刻引發反韓派不滿，質疑是蓄意製造恐懼及動亂。警方接獲情資後原本正要開始啟動調查，透過IP追人，但貼文的網友卻早一步打電話到警局坦承自己就是貼文者，也將願意配合警方調查。

警方表示，今早10點多，110報案中心接到一名自稱陳姓民眾的電話，坦承因為一時好玩，才在臉書張貼爭議文章，沒想到引發軒然大波。陳男電話中已道歉，並表示已將貼文刪除。

針對陳男的行為，警方已搜集相關事證、函請高雄地檢署偵辦。陳男行為可能觸犯社會秩序維護法、散布謠言足以影響公眾安寧，可處3日以下拘留以及3萬塊罰金。警方也鄭重呼籲網友冷靜，遊行當天請勿前往指示地點集結，在捷運站周邊也會佈署嚴密警力、維護遊行的秩序與安全。

(中時 )