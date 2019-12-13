高梁抗旱耐雨，而且不易有病蟲害，不用噴農藥，也毋需太多肥力，雲林縣土庫鎮農會引進鼓勵農民種植。（許素惠攝）

雲林縣土庫鎮農會和金門農會合作契作高梁，目前有7公頃。（許素惠攝）

想看紅高梁，不必到金門！雲林縣土庫鎮農會與金門農會契作高梁，省水、省人力、省成本，而且收益比水稻高1、2成，非常適合在地下水管制區的高鐵沿線種植，總幹事黃萬聰鼓勵農民改種高梁，讓國內雜糧種類更多元化，並增加收益。

如玉米粒的高梁穀粒逐漸轉紅，不少農民覺得很陌生，頻問「這是蝦米？」

黃萬聰指出，一般印象高梁是北方作物，我國在外島金門也有，因為耐旱不怕雨，其實在本島一整年都適合種，該農會和金門農會合作，由青農團會長高宗懋打頭陣，目前契作面積已達7公頃，像今年8月有2場大雨，部分地勢低窪的高梁田積水，水退後植株枯萎，本來以為會枯死，誰料，半個月後竟然又冒出新葉子，完全不影響收成量。

高宗懋表示，水稻生長期間吃水很重，約2、3天就要灌溉1次，高梁生長期比水稻短，約100天就能收割，頂多只要灌溉2次，他曾1次都沒灌溉也無所謂，又不太需要施肥或噴藥，1個月巡1次田就可以，省下不少成本。

(中時 )