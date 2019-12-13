台中啟明學校舉辦「全國視障生課程體驗活動」，孩子們幫導盲犬梳毛。（陳淑娥攝）

台中啟明學校辦理「全國視障生課程體驗活動」，精心設計門球課程、導盲犬體驗等活動，視障孩子牽著導盲犬，就像他們的眼般大膽往前走。學生陳韻如訴說雙眼突失明的心路歷程，分享「失明不可怕，可怕的是失去心中的光亮！」她期許未來能成為心理諮商師。

校長廖連喜13日表示，學校設有國小部、國中部、高職部，高職部學生成績優異，每年升學率達100％，為協助全台應屆視障生，未來更能適應學習及生活環境，特別辦理「全國視障生課程體驗活動」。

高二陳韻如因腦瘤關係，一年前雙眼突失明，生命的驟變讓她跌入谷底，啟明師長成功輔導她重新學習各種生活自理、定向行動、點字等方面能力，讓她重見生命，希望未來能成為一位心理諮商師，她說「失明不可怕，可怕的是失去心中的光亮」！

「導盲犬課程體驗活動」則由專業訓練師和志工媽媽，帶領導盲犬加入學生定向行動課程，導盲犬協會林景淳訓練師表示，建立正確使用導盲犬觀念，有助於日後生活便利性；孩子開心牽著導盲犬大膽邁步，感覺就像是他們的眼般明亮。

(中時 )