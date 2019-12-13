旭光國小學童這一年來練習拿兵器碰觸，把地方特有的七崁武術融入生活中。（周麗蘭攝）

西螺鎮廣興國小學童演示拳母、套路、兵器。（周麗蘭攝）

西螺鎮廣興國小學童演示拳母、套路、兵器。（周麗蘭攝）

雲林縣一年來舉辦134場「運動i台灣」計畫，注重多元族群需求，涵蓋親子運動、武術推廣、銀髮族運動等，創造10萬人次運動人口，13日舉行成果發表，旭光國小、廣興國小學童表演七崁武術，展現政府挹注資源的成果。

二崙鄉旭光國小校長黃振崇親自率領學童表演「牽箍」，也就是拿武術兵器形成包圍陣仗。黃振崇表示，今年起訓練全校60名學生「牽箍」以強健身體，再練習拿兵器碰觸，把武術融入生活中。

西螺鎮廣興國小學童演示拳母、套路、兵器，校長扈尚善說，練武是非常好的運動，可強健體魄、開發全腦，校方著重武德培養，其次是武威，歡迎有興趣者都可報名。

教育處長邱孝文指出，雲林縣面臨高齡化、少子化，因此執行運動i台灣計畫時，考慮多元族群需求，這一年來特推動銀髮族運動、親子運動嘉年華、親子健走、女性運動、外籍移工運動、身心障礙者運動計畫，2019年共41個單位執行134場活動，估計10萬人次參與。

西螺七崁武術文教基金會董事長、縣議員李明哲表示，體驗過運動享受的人就會耐不住不運動，各自尋找適合的空間與方式，縣議會全力支持縣府或中央的運動施政需求，讓運動人口有更多資源，身心都平衡。

(中時 )