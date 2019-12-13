香港女團Twins出道18年，近來成員都頻傳喜事，繼阿嬌（鍾欣潼）去年喜嫁「醫界王陽明」賴弘國後，阿Sa（蔡卓妍）和百億麻雀館富三代男友石恆聰交往穩定，近來常傳好事近，上月阿Sa才否認懷豪門金孫，今(13日)又傳兩人年底要完成終身大事，對此，阿Sa稍早回應港媒說：「沒回應啦！」

阿Sa過去曾和鄭中基隱婚4年，2010年才透露離婚，2017年她認戀石恆聰，今年7月她親口證實已接受兩次凍卵，總共凍了20多顆，也說問過男友和媽媽同意才去做了這事，媒體問石恆聰有沒有因此給她什麼獎勵？阿Sa笑說：「關他什麼事？這是我自己的東西」。

上月阿Sa傳出幸福肥，疑和男友有愛的結晶，經紀人霍汶希則說：「完全沒這回事」，但證實阿Sa最近身體不好，免疫系統出狀況，還去照了核磁共振（MRI）。今又傳出阿Sa已在看地點準備婚禮，據《東網》報導，阿Sa得知後沒好氣地丟出四字：「沒回應啦！」沒正面承認或否認。

(中時電子報)