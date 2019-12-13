南臺灣最強跨年晚會「愛．Sharing2020高雄夢時代跨年派對」由中天、中視獨家轉播，主持群曾國城、路嘉怡、郭靜與開場嘉賓李玉璽13日現身高雄記者會，人在國外的主持人王仁甫也以影片預告當天精采，令外界相當期待。曾國城以「環肥燕瘦」形容主持群，更特別喊話，「希望當日人潮突破20萬人！」他也與蕭敬騰商量，預告屆時主持群會與他有著精采互動。

曾國城笑指又主持又最後表演的郭靜是「高雄費玉清」，「她唱最後的最後，可以帶給大家〈晚安曲〉。」郭靜聞言笑稱「真是好點子」，她表示：「會唱為大家帶來新年希望的歌曲，像是〈下一個天亮〉。」對於她的主持，曾國城也給予肯定，「我們很久之前合作過，她沒主持過跨年，因為是歌手，這一次我特別跟大家討論，現場一定non-stop，很多人可能會為了電視轉播，廣告就停頓，尤其我做劇場，絕對不希望有這種情況。」

李玉璽深情演出。（中天提供）

派對演出卡司陣容豪華，由「老鷹三少」Bill畢書盡、李玉璽、陳彥允獨家合體開場，金曲歌王蕭敬騰壓軸演出，大咖歌手輪番上陣，陳勢安、李玖哲、丁噹、安心亞、劉艾立、宋念宇、鄭可強、Gail蓋兒、李艾薇、Noovy、李建軒，陪大家一起瘋跨年！至於重頭戲「跨年倒數」，則邀請南台科技大學教授李志清領軍的本土無人機團隊「Taiwan Drone 100（臺灣希望創新）」，精心安排表演橋段。

(中時 )