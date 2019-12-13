台開(2841)集團摩拳擦掌搶攻跨年夜商機，花蓮新天堂樂園將在2019年最後一天舉行東台灣花蓮電音派對，台開說，12月10日開放早鳥票，短短不到2天，已全面銷售完畢。台開說，跨年熱潮已成趨勢，花蓮今年除了有跨年電音派對可以參加以外，想要迎接2020第一天的日出，不妨考慮搭乘輕航機，翱翔於東台灣的天空。

台開指出，花蓮新天堂樂園「2020 Paradiso Super Party」，由台北知名夜店AI NightClub策畫精彩活動，重磅邀請Ai DJ Team、DJ Naeleck、Smokey Bear、隱藏版美少女DJ。消息一出，12月10日開放早鳥票，短短不到2天，搶售一空，目前尚有有預售票400元/張、現場票600元/張，今年特別推出包廂票2,000元/桌(現場購買)，不限會員均可購買，售完為止。

台開指出，今年在新天堂樂園的跨年電音派對，將由多位經驗豐富知名DJ共同引爆跨年狂熱，最炸的電子節奏及投射最華麗炫目光束，HIGH翻整個新天堂樂園，讓音樂及燈光穿透你身上的每一寸肌膚，瘋狂迎接全新的2020新年。

(時報資訊)