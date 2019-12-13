福懋（1434）今日下午召開聯合重訊記者會，宣布擬處分不超過70,756張福懋科（8131）持股，由南亞科（2408）及南電（8046）於16日以鉅額逐筆交易分別取得57,489張、13,267張，預計每股價格35.65元、總交易金額為25.22億元，處分利益估達29.97億元。

福懋總經理李敏章表示，此次處分持股主要為活絡資產、籌措投資資金需求，並同時引進策略投資人，提升福懋營運績效。福懋對福懋科持股預計將降低16％，喪失對福懋科控制力、不列入公司合併財報。

南亞科代理發言人吳志祥表示，董事會通過擬以鉅額交易方式，取得不超過57,489張福懋科股票，約占福懋科股權13％，交易總金額不超過20.5億元。藉由此次交易，南亞科對福懋科持股將自19％提升至32％，成為福懋科最大股東。

吳志祥指出，福懋科長期為南亞科後段封測主要合作夥伴，此次增加對福懋科持股更能強化雙方未來產品工程、封裝及測試等方面的策略合作，並提升南亞科整體營運績效、增加市場競爭力，對公司未來營運、財務及股東權益均有正面助益。

南電副總經理暨發言人呂連瑞表示，基於財務投資規畫，擬透過鉅額逐筆交易方式，預計取得不超過13,267張福懋科股票。福懋科長期以來配息穩定，也是南電載板下游封裝廠，透過此次投資，能強化雙方未來產品設計與技術等方面合作，有助公司未來發展。

(時報資訊)