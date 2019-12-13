美國波音公司12日確認，其「星際客機」載人飛船首次試飛定在12月20日，目的地是國際太空站。「星際客機」這次試飛並不載人，唯一的「乘客」是一名叫羅西的假人。

波音公司及美國航空總署相關人士12日接受美國媒體採訪時均表示，將於12月20日試飛「星際客機」，目前僅剩一些技術細節需要完善。美國航天局商業飛行研發項目主任菲

爾·麥卡利斯特說，這將是一份提前收到的「聖誕禮物」。

新華社報導，「星際客機」由波音公司與美國航空暨太空總署商業載人計劃項目組共同開發。它可搭載7名乘客或客貨混裝，完成近地軌道任務。該飛行器採取無縫式結構設計，可重複利用多達10次。它還搭載有無線網路和可與乘客交互的平板電腦。

今年11月4日，「星際客機」完成了一次發射台逃逸測試，但飛船3個降落傘中有一個未能如期打開。12月20日的不載人試飛如果順利，明年「星際客機」的第二次發射中，將會有3名太空人乘坐其中。

2011年美國航天飛機退役後，美國運送太空人員往返太空站全部「仰仗」俄羅斯飛船。為改變這一局面，美國航天局大力支持商業載人航天，2014年委託波音公司和太空探索技術公司分別建造「星際客機」和載人版「龍」飛船，但兩艘飛船的首飛時間從最初計劃的2017年多次推遲。載人版「龍」飛船今年3月已完成了一次不載人試飛。

(中時 )