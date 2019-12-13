美國亞太助理國務卿史達偉說，美國政府向中國大陸釋放善意，幫助大陸發展，大陸卻以怨報德。（圖／美聯社）

美國助理國務卿史達偉周四狠批中國大陸說，美國數十年對中國大陸施以善意，但大陸卻以怨報德。他說，川普政府對大陸競爭姿態不是中共所稱的要壓制大陸，而是源於對大陸的失望。

《美國之音》報導，負責東亞和太平洋事務的美國助理國務卿史達偉（David Stilwell）星期四在華盛頓智庫戰略與國際研究中心(CSIS)發表演講時，發表了上述這番談話。

他在演講中回顧美中關係，並舉例說明美國政府如何向中國大陸釋放善意，幫助大陸發展。他說，這是「實事求是」、陳述事實，駁斥一些錯誤的說法，尤其是大陸所宣傳的，華盛頓近來對北京的競爭姿態，是源於美國長期以來對中國的敵視，或者是為了「遏制中國」(Keep China down)。

史達偉說，二戰後70年來美國主導的國際秩序，中國大陸不僅是間接受益者，而且美國在各個領域為大陸發展提供具體直接的幫助，包括軍事、科技、情報、經貿、民間和學術交流，甚至是政府執政能力建設。

他說，美中建交的第一個10年，美國的主要考量是冷戰、遏制蘇聯，但是冷戰結束後，美國仍然對華友好，幫助中國大陸加入世界貿易組織，即便大陸侵犯人權、竊取智慧財產權、不遵守貿易規則、將核導彈技術擴散到巴基斯坦、伊朗和朝鮮等國，美國也都睜一隻眼閉一隻眼。

但是結果，史達偉說：「不幸的是，中華人民共和國近年來越來越敵視美國，越來越敵視我們的利益和原則。」

他說：「這也促使美國人民和本屆政府重估這些政策。蓬佩奧國務卿說過，我們數十年來順應並且鼓勵中國崛起，這種崛起甚至是以犧牲美國價值觀、西方民主、安全和良好常識為代價的。所以，北京的敵對行為不是不可避免的，也不是合乎情理的，事實上，這是中國領導人的選擇。這完全不是美國官員40年前啟動美國多方位政策大力支持北京現代化和自由化時所想要和期待的。」

他舉例說，許多與大陸合作的非政府組織往往有美國政府資金的支持，也與北京的政策契合，但是現在，中共卻反稱外國非政府組織是黑手，並且制定法律將外國非政府組織逐出中國大陸。非政府組織沒有變，而是大陸變了，「它喪失了之前對開放、透明和對外聯繫的熱情。」

(中時電子報)