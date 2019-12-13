國民黨立委候選人宋瑋莉，批綠委蔡適應「收割」市長林右昌政績。（宋瑋莉提供／許家寧基隆傳真）

選戰倒數不到一月，民進黨立委蔡適應守護學童「噓噓」，宣布爭取逾1億元，進行20所校園老舊廁所、風雨球場整建，國民黨立委候選人宋瑋莉反批「收割」林右昌政績，蔡的說法，抹煞了基隆市政府辛苦寫計畫、好不容易努力爭取到的預算。

蔡適應指出，基隆過去校舍興建較早，許多學校的廁所昏暗、老舊損壞，一直未有整體經費改善，讓許多小朋友視上廁所為畏途，甚至憋尿憋壞健康情形，他向教育部爭取4730萬元，補助百福國中等12所國中小學進行老舊廁所整修工程。

蔡適應說，基隆是多雨的城市，氣象局統計，去年基隆共有187天下雨，比台北整整多了一個月，對需要運動的孩子，風雨球場更是迫切需要，除了日前牽線球星陳偉殷來指導孩子打球，也感謝中央補助7630萬元助深美國小等8所學校新建風雨球場。

宋瑋莉表示，她肯定近年基隆市府與市長林右昌的用心，因為有好的計畫，就會容易向中央爭取到預算，地區性立法委員只是被動參與；上個會期林右昌也親口說，基市府從馬政府時代，也獲得許多的中央補助，這些證明了林右昌市府的努力及能力。

宋瑋莉指出，市府每一筆預算都是經過她與市議會議員審核與把關，若說都是蔡立委主動爭取的，不但收割林右昌的政績，也未免太辜負、看輕市府團隊的努力。對此，蔡適應反問，那為什麼以前國民黨市長、立委不做？不去爭取？

(中時 )