李克承博士故居。（陳育賢攝）

李克承博士故居。（陳育賢攝）

李克承博士故居。（陳育賢攝）

新竹市首件古蹟促參案「李克承博士故居」，在經過4個月的重新招標與調整後，17日終於再次重新營運，未來在古蹟內將提供專業手沖咖啡與烘焙甜點，讓消費者可在難得一見的著名老宅中品咖啡、體驗日式庭園風情。

文化局長黃竫蕙表示，李克承故居是於1943年由經營「新竹座」戲院（今明志書院停車場）的池田門等人興造完成，當年是為交際應酬的「會館」之用。

而李克承博士為新竹第1位醫學博士，其於1945年買下這棟日式瓦屋，但因土地所有權仍屬公有，李克承博士夫人後將故居還給市府，76年來此老宅見證了所在地由醫療區轉變為商業中心，以及新舊商圈的時空轉換。

李克承故居於2011年為市府指定為市定古蹟，2013年斥資1200萬整修，建物除了承襲黑瓦木構的經典和風，為因應台灣的溼熱氣候，在建築設計上，裝設了讓雨水順流而下的下見板、增加出簷阻擋西曬，並用推拉式的幛子取代固定牆面，達到良好的通風效果。

其格局大致按照L型日式傳統住宅布局，但不同於一般住宅強調私密性，李克承故居保留了原先作為「會館」的公共性質，讓「座敷」（客廳）成為建築最開放活用的空間。

故居於2014年委外營運，今年中合約到期後，市府重新招標與整修，並與新橋餐飲攜手合作，讓李克承故居持續以鬧區中的寧靜庭園、大隱於市的古蹟咖啡館之姿重現於市民面前，要帶給市民截然不同的午茶體驗。

市長林智堅也邀請民眾在來到舊城區漫步時，不妨拐個彎進來故居裡，悠閒的坐下來喝杯咖啡、吃塊三明治，體驗鬧中取靜的老宅日式庭園，可能還可碰上李克承博士的女兒李麗芳親授的插花講座，詳情請洽（03）522-0352。

(中時 )