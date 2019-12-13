隨著UBA新球季展開，政大雄鷹不僅在場上展現出全力以赴的拼戰精神，也期待將運動力量散佈出去，在JORDAN品牌支持下，政大雄鷹全台大專院校先例，打造出複合型態的獨創新據點NCCU Griffins Studio 62，結合「健康飲食x創意發想x運動文化」，提供完整豐富的運動相關服務與體驗。

緊鄰政大校門口的NCCU Griffins Studio 62，自11月中旬試營運以來，已成政大人熱烈討論焦點，在13日開幕活動上，政大雄鷹榮譽領隊姜豐年、政大副校長趙怡、球隊總監孫秉宏與陳子威教練、JORDAN品牌代表Paul Newman，以及「新台灣人」 戴維斯、晧宇國際董事長呂龍麒等特別來賓皆出席開幕盛會。

政大雄鷹榮譽領隊姜豐年表示，「雄鷹籃球隊已經全力投入球季中，今年球隊也加入許多生力軍，希望能用場上好表現回應各界對雄鷹的支持與關注，同時也期待能將雄鷹在賽場上拚戰不懈的精神與對運動的熱愛帶給更多人，而NCCU Griffins Studio 62就是在這樣的理念下誕生的一個空間。」

就連「新台灣人」戴維斯(左二)也都出席政大雄鷹Studio 62開幕儀式。(政大雄鷹提供/黃及人台北傳真)

NCCU Griffins Studio 62選址在過去政大周邊人流最熱鬧的香香自助餐舊址，希望能將這個充滿政大人回憶的地點再次經營起來．店內也規劃開放創作空間，包含餐飲吧台、工作檯、街舞場地、DJ角落、會議空間還有塗鴉牆，營造出自由創作的氛圍。

整體空間風格設計上，則結合了政大雄鷹球隊元素、潮流文化與政大人回憶，店內最醒目的塗鴉牆是由知名藝術家BOUNCE繪製，運用其所擅長的幾何式色塊風格作為呈現手法，細看會發現整個塗鴉是以政大地圖及色塊建構出的雄鷹圖案，中間的籃球代表著雄鷹心臟，也就是政大的體育館！

(中時 )