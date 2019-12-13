聯發科（MediaTek）今年超前高通發表天璣1000 5G晶片，引發熱切關注與討論。到底聯發科在5G晶片上的研發，能實際被哪些廠商青睞，在5G時代打出一場漂亮的仗？根據陸媒報導，OPPO即將推出的Reno 3系列手機，就將首發聯發科天璣1000L這一款晶片，期待能一鳴驚人。

《騰訊科技》報導，先前已經證實將會採用聯發科5G晶片的OPPO，終於揭曉他們將在哪一款新機中採用聯發科的晶片，答案就是OPPO Reno 3。OPPO Reno 3預計將會搭載聯發科天璣1000L晶片。雖然規格來看，天璣1000L比起天璣1000略有縮水，但是效能也是不遑多讓。報導指出，天璣1000L在跑分上的成績勝過了高通Snapdragon 765G以及三星Exynos 980這兩款鎖定5G中階機種的處理器，表現令人難以忽視。

OPPO Reno 3系列預計將跟先前Reno系列一樣，推出不同規格、強調不同功能的機種。其中Reno 3 Pro證實將會採用高通Snapdragon 765G 5G晶片，而Reno 3則是採用天璣1000L晶片，除此之外規格還包含6.44吋AMOLED螢幕、亮度700尼特（nits），支援光學螢幕指紋，提供8GB+128GB，以及12GB +128GB兩種規格，支援雙模（NSA/SA）以及雙卡5G的功能。預計搭載後置四攝（6400萬畫素主鏡頭、800萬畫素廣角鏡頭、200萬畫素黑白鏡頭與200萬畫素人像鏡頭）的組合，搭配4035mAh電池，支援30W的VOOC 4.0閃充。價格約在人民幣3000左右水準。

(中時電子報)