中美貿戰趨緩，民生消費回溫，不織布下游廠營運漸回溫；不織布廠南六（6504）在中國大陸消費購買力增加，第四季營收可望衝今年單季高峰、紙尿褲及濕紙巾廠泰昇-KY（8480）在東南亞市場客戶拉貨動能增強下，預期第四季的營收可創歷史單季新高。

在訂單回溫及新產能開出下，南六、泰昇對明年的營運成長幅度擴大持審慎樂觀。

南六指出，南六的產品皆是一次性民生消費用品，在中國大陸消費購買力下降，民眾樽節開銷影響，整體購買力萎縮，下游廠因此觀望、下單動力減弱，以致出貨量減少，前三季的營收衰退。

不過，在中美貿戰不確定性減少、市場消費回溫下，依手中的訂單量來看，南六預期，第四季的營運可恢復成長動能，也會是今年最好的一季。

南六高雄燕巢新產線預計明年上半年投產，預期，對營收貢獻度可增加一成上下。

主要市場在東南亞的紙尿褲及濕紙巾廠泰昇，受惠全球企業投資轉移東南亞市場，刺激當地民生消費品，今年1～11月的累計營收已是歷史同期新高。泰昇指出，第四季為中南半島紙尿褲傳統旺季，可望進一步帶動營運，第四季營收獲利應可創高峰。

由於泰昇高毛利的新產品成人復健褲產品，已在越南市場陸續鋪貨並積極開發海外市場；而高毛利女性衛生棉產品也已在11月正式量產出貨，因此，泰昇指出，新品對明年上半年的營收獲利成長將可帶來新動能。

(工商 )