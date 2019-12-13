雲林沿海地區最後1家電影院歇業後，已20餘年沒有電影院，國內知名連鎖影城看好北港地區商機規畫4廳電影院，13日開幕吸引上千民眾排隊買票，民眾表示早年北港鎮有4家電影院，如今有影城進駐，特地前來重溫舊夢。

早年看電影可說是民眾最重要的娛樂，當時各地電影院林立，是娛樂中心也是文化匯集之處，民眾在此約會談愛、共享天倫，文人雅士藉由電影針砭時事，是常民文化的代表活動之一，後來電視機普級加上出租錄影帶行盛，電影院才逐漸沒落。

地方文史工作者表示，北港鎮最輝煌的時期有大復、北港、振興、國賓4間戲院，其中大復戲院在日據時代名為「北港座」，1945年改名「大復戲院」，1992年停業，從此雲林沿海地區沒有電影院，如今知名影城進駐，讓民眾重溫往日舊時光。

老一輩民眾說，早年戲院除了播放電影，還不定期安排秀場表演，因此稱為戲院而不是電影院，知名藝人楊麗花、鄧麗君等人都曾到大復戲院演出，當時人山人海，盛況空前，現在影城設備新穎，也很有吸引力，希望能帶動地方繁榮。

影城行銷經理黃曦瑩指出，影城共有4個廳，每廳60至100個座位，滿座可容納近300人，目前每天放映5至6場，13日開幕至15日優惠票價一律100元，歡迎民眾前來享受最新的電影設備與影片。

(中時 )