雲林縣政府全力推動台西地區發展，13日在台西鄉舉行「雲林上場、台西領航」記者會，由各局處專案報告「台西產業園區」、「雲西整體觀光發展計畫」等計畫，將透過「產業」及「觀光」兩支箭，讓台西地區領航雲林縣持續發展。

「雲林上場、台西領航」記者會13日在台西海口故事屋登場，由雲林縣長張麗善主持，建設處、計畫處、水利處分別報告「台西產業園區」、「雲西整體觀光發展計畫」、「台西鄉區域排水改善建設」。

張麗善強調在有限土地資源下，應該朝向提升與強化土地使用效能，配合創新產業政策，將「台西綠能專區」轉型為「台西產業園區」，是執政縣長負責任且高瞻遠矚的決定。

建設處長李俊興表示，「台西綠能專區」經過綠能設置意願調查，952名私地主當中，僅三分一地主同意開發為綠能專區，更何況「台西綠能專區」開發後，只能做綠能發電，若維持文蛤養殖或從事漁電共生，即違反計畫管制規定，必須受罰。

縣府計畫處針對雲西整體觀光發展，將串連整合「台西遊憩軸帶」，利用西濱公路即將全線通車的觀光商機，把台西形塑成台61西濱公路最具特色的旅客休息站。

至於台西鄉區域排水改善建設，縣府水利處指出易淹水地區水患治理計畫，已由中央與縣府共同投入超過20億元的排水改善經費，有效提升抗洪能力並加速排洪、減少淹水深度與面積。

(中時 )