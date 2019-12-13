上市公司盟立爆發回扣案 副總遭約談 17:582019/12/13 中時 張孝義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 上市公司盟立爆發回扣案副總遭約談。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 自動化設備與工業控制專業的股票上市公司盟立，爆發採購回扣案，台北地檢署13日指揮調查局台北市調處，兵分5路前往盟立公司等處搜索，並將副總經理羅振傑等2名被告及1名證人約談到案，晚間將移送北檢複訊，全案朝違反《證券交易法》特別背信罪偵辦。 據了解，檢調獲報盟立公司在2014至2017年間，副總經理羅振傑涉嫌利用承辦盟立自動化公司相關採購案的議價機會，壓低供應商利潤後的折讓金額，卻沒有全數歸入公司，大部份挪為私人用途，全案不法所得達8千多萬，涉損害盟立自動化公司的利益。 (中時 ) #公司 #盟立 #自動化 #上市 #副總 #股票上市 #採購回扣 #證交法 #特別背信 #議價 也許您會感興趣 推薦閱讀 群崴國際 推一系列創新方案 04:102019/12/09 產業特刊 強信-KY前11月合併營收 以人民幣計價微幅成長 16:012019/12/10 財經 記得儲水！苑裡自來水延管工程 17、18日白天停水 17:412019/12/10 生活 櫃買通過應廣科技上櫃案 18:082019/12/10 財經 粒狀物排放超標？中鋼：符合法規要求 20:512019/12/10 財經 陸籍蘋果員工被搜出愛國者飛彈文件 機密恐已洩漏 23:292019/12/10 軍事 南開證照達人童子郡榮耀技職之光 19:262019/12/11 生活 紅帽商業自動化系列產品 新增預測模型功能 11:262019/12/12 國際 台電志工用愛送暖 趴趴走關懷弱勢兒少 12:212019/12/12 生活 檢警通譯瞎掰已幫繳罰金 酒駕被逮移工詐財被訴 14:552019/12/12 社會 社會熱門新聞 美女主播爆「鹹濕淫片」外流 委屈揭真相 - 社會 私菸案邱彰信否認犯罪 批檢察官用LINE貼圖毀人清白 - 社會 婚前收女友超猛淫片 男主角全是洋腸 驚覺自己是回收業！ - 社會 謝龍介送雞排改捐公益 南檢將分案查賄選 - 社會 女下身赤裸M腿大開透氣DIY 路人冒命開心拍 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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