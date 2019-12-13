自動化設備與工業控制專業的股票上市公司盟立，爆發採購回扣案，台北地檢署13日指揮調查局台北市調處，兵分5路前往盟立公司等處搜索，並將副總經理羅振傑等2名被告及1名證人約談到案，晚間將移送北檢複訊，全案朝違反《證券交易法》特別背信罪偵辦。

據了解，檢調獲報盟立公司在2014至2017年間，副總經理羅振傑涉嫌利用承辦盟立自動化公司相關採購案的議價機會，壓低供應商利潤後的折讓金額，卻沒有全數歸入公司，大部份挪為私人用途，全案不法所得達8千多萬，涉損害盟立自動化公司的利益。

(中時 )