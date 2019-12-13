中選會審議通過第10屆立法委員選舉政黨及候選人資格，其中一邊一國行動黨提名的不分區立委、前總統陳水扁被中選會認定不符資格，另外，區域立委不符規定者有王全中、翁啟峰等2人。

中選會今天舉行委員會議，會中審定通過第10屆立法委員選舉政黨及候選人資格，符合規定的政黨、原住民立法委員候選人，將由該會於12月18日舉行政黨及候選人姓名號次抽籤，區域立法委員候選人則於同日由各直轄市、縣市選舉委員會舉行候選人姓名號次抽籤。中選會將於12月31日公告候選人名單。

中選會表示，審查通過結果區域立法委員選舉部分，受理登記計412人，符合規定者410人，不符合規定者2人。包括台中市第4選舉區的王全中，原為台灣南投地方檢察署檢察官，於今年10月1日起離職，依法官法第89條第1項準用第15條第2項、第3項及公職人員選舉罷免法第27條第1項第5款規定，不得登記為候選人。另外屏東縣第1選舉區的翁啓峯，因有公職人員選舉罷免法第26條第4款規定情事，不得登記為候選人。

中選會表示，平地原住民立法委員選舉部分受理登記計10人，均符合規定。山地原住民立法委員選舉部分：受理登記計11人，均符合規定。全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉部分：計有19個政黨，提出217位候選人名單，其中全國不分區216人，僑居國外國民1人，符合規定者216人，不符合規定者1人。

中選會說，一邊一國行動黨不符合規定者為名單次序6號的陳水扁，因有公職人員選舉罷免法第26條第2款情事，不得登記為候選人。

(中時 )