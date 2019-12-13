前新北市長朱立倫（中）接任韓國瑜全國競總主委後，13日下午到苗栗縣黨部，確定由縣長徐耀昌（左）擔任苗栗縣競總主委，前縣長劉政鴻（右）擔任全國競選副主委。（巫靜婷攝）

前新北市長朱立倫接下韓國瑜全國競總主委一職後，近日陸續到各縣市國民黨部，商談地方選舉布局，13日下午到苗栗縣黨部，確定由縣長徐耀昌擔任苗栗縣競總主委，前縣長劉政鴻則擔任全國競選副主委，盼透過地方政治要角輔選，拉抬藍營氣勢，喊出發揮最大戰力，迎接2020總統、立委勝選。

朱立倫分析，苗栗縣藍營選情穩定，在縣長徐耀昌帶領下，苗栗非常團結，透過拜會行程，希望讓中央與各縣市結合在一起，把總統及立委選舉戰力，發揮到最大，2位立法委員陳超明、徐志榮分競合擊，在地經營多年，一定要高票連任。

朱立倫說，雖然選情穩定，在最後關鍵時刻面對民進黨，仍要非常小心，避免任何疏忽、意外，穩扎穩打贏得選舉。

苗栗長期藍大於綠，面對親民黨來勢洶洶，朱立倫呼籲支持中華民國的好朋友，最後都能團結在一起，除了總統、區域立委爭取最多支持，衝到最高票，另外針對政黨票也希望集中支持國民黨。

(中時 )