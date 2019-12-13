冬至即將來臨， 蕭秉治為關懷弱勢長輩，今年連續三年參與華山孤老尾牙宴公益活動，13日更特地前往大同區長輩家中現搓湯圓，陪伴老人家品嘗甜湯，蕭秉治並與所屬的相信音樂旗下所有藝人，拋磚引玉捐出七位數善款為獨居老人送暖，盼邀社會大眾共襄盛舉。

台北市大同區有許多老舊公寓分隔成小房間出租，僅容得下一張床，環境甚差，許多弱勢長輩只能棲身於此、艱辛過日，華山金會常年的關心與陪伴，成為長輩的生活支柱。蕭秉治一直以來相當關心孤老，今特別於冬至前邀約長輩過節，現場親手搓湯圓，回味以前溫暖團聚時光，將象徵「團圓」、「平安」的大碗裝滿，他還擔任送愛天使，將日常物資送到長輩家，提前感受年節溫暖；第一次做湯圓的蕭秉治，今由一位奶奶親自指導，完成湯圓後，蕭秉治親餵奶奶吃湯圓，奶奶害羞表情逗樂現場所有人，氣氛歡樂。

華山、人安、創世策略聯盟將於109年1月19日與舉辦第30屆「寒士吃飽尾牙」活動，華山將邀請近萬名弱勢長輩出席尾牙，感受年節團圓的溫暖。尾牙活動倒數1個月，目前募集進度令人著急，期盼社會大眾付出善心，認助每桌5,000、長輩應急平安紅包每份500、以及「因為有您 送愛到家」常年服務經費每月1250，陪伴長輩迎接新的一年。

(中時 )