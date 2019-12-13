阿富汗境內一座美國空軍基地附近昨日發生攻擊案後，美方今天宣布暫停與塔利班（Taliban）會談。

法新社報導，負責阿富汗和平談判的美國特使哈里札德（Zalmay Khalilzad）在推特（Twitter）上說：「我今天會見塔利班時，對昨天發生在巴格蘭（Bagram）不計後果殘殺2人並傷及數十名平民的攻擊案表達憤怒。」

他寫道：「#塔利班必須展現他們有意願且能夠回應阿富汗對於和平的渴望。」

據當地官員，昨天早晨發生的攻擊案，是由自殺炸彈客在巴萬省（Parwan）鄰近巴格蘭軍事基地的一座醫院建築外引爆裝載爆裂物的車輛而起，塔利班已經出面宣稱犯案。巴格蘭位於首都喀布爾（Kabul）北方。

美國與塔利班正尋求途徑來減少暴力衝突，甚至達成停戰協議，讓美國駐軍可以逐步撤出阿富汗，儘管雙方日前才在卡達恢復會談，仍發生攻擊案。

雙方談判今年稍早展開，不過就在9月快要達成協議時，美國總統川普提及發生在喀布爾、造成一名美軍喪生的致命攻擊案，而無預警暫停會談，11月時再度強調停戰的必要性，宣布將重啟談判。

(中央社)