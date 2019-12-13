美國總統川普先是發推文宣布即將達成陸美貿易協議，激勵全球股市開出紅盤，美方也不斷釋放積極訊號，但在此同時，陸方不論是官方還是還是媒體，都對此消息靜悄悄。對此，大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進在推特發文指出，這是一個「微妙」的情況。

包括CNBC、路透等外媒指出，川普已經批准首階段的陸美貿易協議，避免本周日對陸1560億美元進口商品加徵15%關稅正式生效，美國透過逐步關稅降低關稅稅率，換取陸方承諾採購500億美元美國農產品。

對此，這些消息都沒有得到陸美官方正式回應，《環球時報》總編輯胡錫進也發推文表示，目前大陸官方或是官媒都沒有釋出確切消息，顯示雙方已經接近達成貿易協議，相對於美方積極釋出樂觀訊號，陸方基本上屬於完全沉默，胡錫進也形容，這是個「微妙」的情況。

由於目前陸美官方都未發布正式聲明，引發外界對於陸美貿易協議內容部份條款是否仍存有疑慮，由於陸美雙方即將相互加徵的關稅，將在台灣時間本周日凌晨12時01分以及凌晨1時01分生效，雙方都必須發出正式公告，才能確定是否延遲或是取消關稅。

路透也有報導指出，一名駐北京的美國企業人士指出，他認為最終的文本協議已經由川普批准，但北京當局似乎還在思考，原因就在於陸方是否會答應如此龐大數量的美國農產品採購承諾。

稍晚，大陸外交部發言人華春瑩在例行記者會上接受媒體提問表示，陸美接近達成第一階段經貿協議消息一出，美國3大指數以及歐洲股市也普遍上漲。華春瑩指出，這也再次說明，陸美通過磋商達成經貿協議符合兩國以及各方利益，也是國際社會普遍期待，強調雙方基於平等和相互尊重的原則進行磋商，必須互利共贏，才能解決雙方歧見。

Chinese authorities and official media so far haven’t given any information on China and the US are close to a deal. As the US side released optimistic information through various channels, the Chinse side has basically kept silent. This is a delicate situation. — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) December 13, 2019

(中時電子報)